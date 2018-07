تظاهرات غاضبة لجمهور الأهلي طرابلس بسبب قرار اتحاد الكرة

المتوسط _ محمد سيد

تسبب قرار اتحاد كرة القدم الليبي بالإصرار على إعادة مباراة دربي طرابلس في احتجاجات واسعة لدى جماهير الأهلي.

وقد تنوعت مظاهر الاحتجاج ما بين مسيرات سلمية ترفع لافتات بمطالبها، إلى احتجاجات عنيفة أدت إلى إعادة حرق استاد طرابلس وتدمير ما تم صيانته في الفترة الاخيرة، وقدرت الخسائر بحرق عدد 2 دكة جديدة مخصصة للبدلاء وتكسير بعض المرافق التي تم صيانتها مؤخراً

يبدو قرار اعادة مباراة دربي طرابلس هو السبب الرئيسي في حالة الغضب التي شهدتها المنطقة المحيطة باستاد طرابلس، ولكن هناك من يعتبر أنها نتاج تراكمات كثير بسبب اعتقاد البعض بانحياز اتحاد الكرة إلى مصلحة نادي الاتحاد ويلقون بالمسئولية في ذلك علي جمال الجعفري الذي لم يتمكن من قيادة اتحاد الكرة بصورة تحقق العدالة بين الأندية وتضمن استمرار وانتظام المسابقات المحلية لما في ذلك من أثر علي المنتخبات والمشاركات الدولية المقبلة.

وأشار كمال الدريك رئيس تحرير صحيفة تماس الرياضية على صفحته في الفيس بوك، بأن هناك تخبط إداري داخل الاتحاد الليبي لكرة القدم، وبعد عدم قدرة الاتحاد على التراجع عن قرار إعادة المباراة، تم نشر تدوينة على صفحته الرسمية فيس بوك بأن الموقع يتعرض للاختراق، وأن كل مايُنشر خلال الصفحة فإنها غير مسؤولة عنه.

