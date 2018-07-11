اتحادي كرة القدم والجودو يتراجعان عن المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية

طرابلس-العنوان

تراجع اتحاد الجودو واتحاد كرة القدم عن المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الثالثة للشباب التي ستحتضنها الجزائر في الفترة من 18 إلى 28 من شهر يوليو الجاري.

وبحسب المكتب الإعلامي اعتذر اتحاد كرة القدم واتحاد الجودو عن المشاركة في الدورة لأسبابهم الخاصة، وذلك في خطابين رسميين موجهين إلى اللجنة الأولمبية الليبية.

وكان من المفترض مشاركة اتحادي ألعاب القوى والملاكمة الذين تعذرت مشاركتهما نظرا لأسباب فنية متعلقة بالاتحادين الرياضيين، لتقتصر المشاركة على أربعة عشر لعبة بعد اعتذار اتحادي الجودو واتحاد كرة القدم.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية