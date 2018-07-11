اتحادا كرة القدم والجودو يعتذران عن المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية في الجزائر

بنغازي 11 يوليو 2018 (وال) – تراجع اتحاد الجودو واتحاد كرة القدم عن المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الثالثة للشباب التي ستحتضنها الجزائر في الفترة من 18 إلى 28 من شهر يوليو الجاري.

وفي خطابين رسميين موجهين إلى اللجنة الأولمبية الليبية اعتذر اتحاد الجودو واتحاد كرة القدم عن المشاركة في الدورة لأسبابهم الخاصة.

وكان من المفترض مشاركة اتحادي ألعاب القوة والملاكمة الذين تعذرت مشاركتهما نظرا لأسباب فنية متعلقة بالاتحادين الرياضيين، لتقتصر المشاركة على أربعة عشر لعبة بعد اعتذار اتحادي الجودو واتحاد كرة القدم.(وال – بنغازي) أ د

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