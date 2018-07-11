لهذا السبب !! حرم الأهلي طرابلس من خوض منافسات كأس ليبيا

طرابلس-العنوان

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم أمس الثلاثاء قرار يقضي بمعاقبة فريق الأهلي طرابلس بالحرمان من المشاركة في مسابقة كأس ليبيا الموسم المقبل.

وأوضح القرار الذي اطلعت عليه العنوان اعتماد لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم نتيجة مباراة الدور نصف النهائي من كأس ليبيا بين فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد، لمصلحة الأخير بنتيجة هدفين دون رد.

وفرض القرار غرامة مالية قدرها 3000 دينارًا ليبيًّا على فريق الأهلي بطرابلس، وذلك على خلفية انسحابه وعدم خوضه للقاء الدور نصف النهائي من كأس ليبيا أمام جاره الاتحاد في ملعب الزاوية.

وكان قد انسحب الأهلي طرابلس من مباراة نصف نهائي كأس ليبيا بين فريقه وفريق الاتحاد، التي كان من المقرر إقامتها على ملعب مدينة الزاوية، الأمر الذي أهل الاتحاد لنهائي الكأس ليلاقي فريق الهلال.



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