كرواتيا تخطو بثبات لصنع التاريخ

حققت كرواتيا فوزا غاليا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف، الأربعاء، في نصف نهائي مونديال روسيا، ولم يتبق أمامها سوى فوزا واحد لتحقيق الحلم الكبير.

وبدأت المباراة برتم سريع، وكان لمنتخب الأسود الثلاثة الكلمة الأولى في الدقيقة الخامسة عندما سجل تريبير هدفا من ركلة حرة مباشرة لم يستطيع حامي عرين الكروات سواباسيتش فعل أي شيء أمامها.

وتواصلت بعدها الهجمات من كل فريق حتى تمكن نجم الإنتر والمنتخب الكرواتي إيفان بيريسيتش من تعديل النتيجة في الدقيقة 68.

واستمرت مجريات اللقاء بهذه النتيجة وبأداء ملفت للكروات حتى رست سفينة اللقاء إلى الشوطيين الإضافين.

وانتهى الشوط الأول بذات النتيجة مع أداء مبهر للكروات الذين فاجأوا الجميع بأداء بطولي بعد توقعات بأن يكون العامل البدني لصالح الإنجليز، لأن هذه المرة الثالثة التي تذهب فيها كرواتيا إلى الأشواط الإضافية.

وترجم ماريو مانزوكتش التألق الكرواتي في نهاية المطاف إلى هدف بعد تمريرة رأسية من صاحب الهدف الأول بريسيتش.

فرحلة عارمة لأبناء دالتش بالوصول للمباراة النهائية، ولكن المواجهة المقبلة ليست سهلة بمقابلة الديوك الفرنسية.

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