كرواتيا تهزم الانجليز وتضرب موعدا مع الديوك في نهائي المونديال

أخبار ليبيا 24

نجح منتخب كرواتيا في تخطي عقبة منتخب إنجلترا الصعبة بعد التفوق عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في نصف النهائي الثاني من كأس العالم 2018.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف في كل شبكة، حيث تقدم كيران تريبيير مدافع توتنهام الإنجليزي بالهدف الأول لمصلحة منتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة الخامسة من ركلة حرة رائعة، قبل أن يعادل إيفان بيريسيتش نجم إنتر ميلان الإيطالي الكفة بهدف التعادل لمصلحة منتخب كرواتيا في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني الإضافي، منح ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي منتخب بلاده الأسبقية لأول مرة في النتيجة في اللقاء من خلال تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 109 من المباراة.

ولعب منتخب كرواتيا الأشواط الإضافية للمباراة الثالثة على التوالي وهو أول منتخب يفعل ذلك في كأس العالم منذ منتخب إنجلترا في عام 1990.

ولم يسبق لمنتخب كرواتيا وـن لعب الأشواط الإضافية في أي نسخة سابقة في كأس العالم.

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