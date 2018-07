المونديال لحظة بلحظة | “الوحش الكرواتي” يفترس “الأسود الثلاثة” ويتأهل للمباراة النهائية

المتوسط:

تأهل المنتخب الكرواتي إلى نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حول تأخره بهدف أمام نظيره الإنجليزي إلى فوز بنتيجة هدفين إلى هدف في نصف نهائي كأس العالم، ويستضيفه ملعب “لوجنيكى”.

سجل تريبير فى الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء، هدف من ضربة حرة مباشرة سددها بطريقة رائعة، لتصبح النتيجة تقدم منتخب إنجلترا 1 – 0، ثم أحرز إيفان بيريشيتش هدف التعادل في الدقيقة 68، حتى استطاع ماريو ماندجوكيتش إحراز هدف الفوز القاتل لكرواتيا في الدقيقة 109.

وتأهل المنتخب الكرواتى بعد فوزه على نظيره الروسى صاحب الأرض والجمهور بركلات الترجيح 4 – 3، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل 2 – 2.

وبذلك يواجه الكروات المنتخب الفرنسى، وذلك بعد تخطي الأخير منتخب بلجيكا بنتيجة 1 – 0 أمس الثلاثاء، فى المباراة النهائية والمقرر لها يوم الأحد فى الخامسة مساء على ملعب “لوجنيكى”.

