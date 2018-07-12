اخبار الرياضة

اتحادا كرة القدم والجودو يعتذران عن المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

تراجع اتحادا كرة القدم والجودو عن المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الثالثة للشباب التي ستحتضنها الجزائر في الفترة من 18 إلى 28 من شهر يوليو الجاري.

وفي خطابين رسميين موجهين إلى اللجنة الأولمبية الليبية اعتذر اتحاد الجودو واتحاد كرة القدم عن المشاركة في الدورة لأسبابهم الخاصة.

وكان من المفترض مشاركة اتحادي ألعاب القوى والملاكمة الذين تعذرت مشاركتهما نظرا لأسباب فنية متعلقة بالاتحادين الرياضيين، لتقتصر المشاركة على أربعة عشر لعبة بعد اعتذار اتحادي الجودو واتحاد كرة القدم.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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