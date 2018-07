المتوسط:

أكد مدير الكرة في نادي المصري إبراهيم حسن، ” إن شقيقه حسام حسن لاعب الأهلي السابق والمدير الفني للنادي المصري قد تلقى عرضا لتدريب منتخب ليبيا وأيضا منتخب العراق”.

وأكمل حسن ، خلال مداخلة له مع برنامج الكرة والجماهير الذي يقدمه لاعب الأهلي المصري السابق محمد شادي، ” إن العرض مقدما لحسام حسن وجهازه بالكامل وذلك بعد الانجازات التي قدمها الجهاز في تدريب المصري البورسعيدي “.

The post إبراهيم حسن: حسام حسن مرشح لتدريب المنتخب الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية