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دجوكوفيتش يواجه خصمه التقليدي نادال

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاض الإسباني نادال مباراة ماراثونية مع الأرجنتيني ديل بوترو المصنف الخامس بعد أن خسر المجموعتين الثانية والثالثة ليتغلب عليه في النهاية في خمس مجموعات.

وتأهل عملاق الإرسالات الساحقة الأميركي إيسنر، على الكندي روانيتش في أربع مجموعات، وفاز الصربي دجوكوفيتش العائد من موسم سيئ على الياباني نيشيكوري ليضرب موعدا مع خصمه التقليدي نادال يوم الجمعة في مباراة قبل النهائي التي تنتظرها جماهير التنس بشوق.

وتغلب المصنف الأول روغر فيدرر على الجنوب أفريقي أندرسون بمجموعتين 6-2 و 7-6 قبل أن يستفيق الأخير ويفوز بالمجموعات الثلاثة الباقية ويقصي فيدرر من ما قد يكون آخر مشاركة له في البطولات الكبرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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