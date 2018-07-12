دجوكوفيتش يواجه خصمه التقليدي نادال

خاض الإسباني نادال مباراة ماراثونية مع الأرجنتيني ديل بوترو المصنف الخامس بعد أن خسر المجموعتين الثانية والثالثة ليتغلب عليه في النهاية في خمس مجموعات.

وتأهل عملاق الإرسالات الساحقة الأميركي إيسنر، على الكندي روانيتش في أربع مجموعات، وفاز الصربي دجوكوفيتش العائد من موسم سيئ على الياباني نيشيكوري ليضرب موعدا مع خصمه التقليدي نادال يوم الجمعة في مباراة قبل النهائي التي تنتظرها جماهير التنس بشوق.

وتغلب المصنف الأول روغر فيدرر على الجنوب أفريقي أندرسون بمجموعتين 6-2 و 7-6 قبل أن يستفيق الأخير ويفوز بالمجموعات الثلاثة الباقية ويقصي فيدرر من ما قد يكون آخر مشاركة له في البطولات الكبرى.

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