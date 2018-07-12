تفوق المروج على النجمة والتعادل يخيم لقاء النصر والهلال في اليد الليبية

بنغازي 12 يوليو 2018 (وال)- تتواصل ببلدية بنغازي؛ منافسات مرحلة الإياب من المجموعة الثانية ضمن حساب الأسبوع الرابع من دوري اليد الليبي بإقامة ثلاثة مباريات .

هذا وقد أقيمت اللقاءات بقاعة نادي النجمة المغطاة للألعاب الرياضية، حيث ساد اللقاء الأول الذي توسطه الحكمان سالم البلعزي وعبد الله جريبة التعادل الإيجابي بين فريقي النصر والهلال بنتيجة 21 لكل منهما، فالشوط الأول للمباراة تمكن النصر من إنهاءه لمصلحته بفارق 5 أهداف؛ بواقع 13 هدف مقابل 8 أهداف .

وفي الشوط الثاني؛ ومنذ صافرة بدايته، بدأ واضحاً على الفريقيين تقديم عروض قوية، حيث أتسم اللقاء بالإثارة والحماس بينهما، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 21 هداف مقابل 21 .

المروج يتخطى النجمة

وفي اللقاء الثاني؛ تخطى فريق المروج مستضيفه النجمة بفارق هدف وحيد، وذلك ضمن حساب الجولة الرابعة من إياب المرحلة الثانية من الدوري الليبي لكرة اليد .

والحكمين القاريين ناصر قليدة وعادل الضراط توسطا هذا اللقاء، ومنذ البداية شكل كل فريق خطورة على الأخر، وكان الأداء متكافيء بين الفريقين؛ لينتهي الشوط الأول بفارق هدفين بنتيجة 12 هدف مقابل 10 أهداف .

وفي الشوط الثاني؛ ظهر النجمة بشكل مغاير عن الشوط الأول، وقدم لاعبيه أداء مميزاً، في المقابل لم يفق المروج مشاهداً لم يحدث من لاعبي النجمة وتمكن من تحقيق الفوز بفارق هدف وحيد بنتيجة 25 هدفاً مقابل 26 هدفاً .

وفي أخر لقاء الأسبوع الرابع قاد الحكمين على الزياني وأمبارك العبيدي لقاء فريقي قاريونس وبنغازي الجديدة، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 26 في كل شبكة .

والشوط الأول بين الفريقين أنتهى أيضاً بالتعادل أيضاً بنتيجة 10 أهداف مقابل 10، وخيم التعادل على نتيجة لقاء الفريقين في الشوط الثاني وسجل كل فريق 16 هدفاً في النصف الثاني؛ لتكون النتيجة النهائية 26 مقابل 26 هدفاً . (وال – بنغازي) س أ/ ر ت

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