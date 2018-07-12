إدارة الهلال: نرفض انفراد اتحاد الكرة باختيار ملعب النهائي

أعلنت إدارة نادي الهلال رفضها التام لما سمته بانفراد اتحاد كرة القدم بقرار اختيار ملعب المباراة النهائية لكأس ليبيا لكرة القدم.

وأصدر مجلس إدارة نادي الهلال بياناً يرفض فيه تصرفات الاتحاد الليبي لكرة القدم حول تحديده يوم الجمعة القادم موعداً لمباراة نهائي كأس ليبيا لكرة القدم دون الرجوع لفريق الهلال بصفته طرفاً في المباراة النهائية.

وأكدت الإدارة في بيانها أن فريق الهلال خاض مباراة دور النصف النهائي قبل نحو شهر، وانتظر كثيراً تحديد موعد المباراة النهائية، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة مخاطبته لتحديد مكان وزمان نهائي البطولة، حسب نص البيان.

يذكر أن نهائي كأس ليبيا لكرة القدم سيجمع كُلا من الهلال الذي تفوق في النصف النهائي على الخمس بركلات الترجيح، والاتحاد الصاعد للنهائي بعد انسحاب الأهلي طرابلس من المباراة.

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