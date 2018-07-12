المنتخب الوطني يستعد لجنوب إفريقيا

نشرت قناة النبأ عن مصادرها أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يتأهب الأيام القادمة للدخول في معسكر تحضيري استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 2019.

وأشارت المصادر إلى أن المنتخب الليبي سيدخل معسكرا لفترة طويلة مع مدربه الجزائري عادل عمروش يبدأ من تونس مع احتمالية استكماله ببلد أوروبي، حيث يستعد لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا شهر سبتمبر المقبل.

هذا ومن المحتمل أن تشهد قائمة المنتخب انضمام أسماء جديدة تألقت في الموسم الماضي.

يذكر أن المنتخب الليبي يتصدر المجموعة الخامسة بثلاث نقاط و بفارق الأهداف عن جنوب إفريقيا التي تأتي في المركز الثاني.

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