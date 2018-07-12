بن شيخة يقترب من تولي تدريب فريق الاتحاد لكرة القدم

قالت مصادر مقربة من نادي الاتحاد أن إدارة الأخير توصلت إلى إتفاق مع المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة ليتولى تدريب الفريق لموسم واحد قابل للتجديد.

يشار إلى أن بن شيخة كان قد أشرف على العديد من الفرق خصوصا فرق الكرة المغاربية ، كوفاق سطيف والمولودية الجزائريين والرجاء البيضاوي وأولمبيك خريبكة المغربيين والإفريقي التونسي .

يأتي ذلك بعدما أقالت إدارة نادي الاتحاد المدرب الفرنسي دييغو غرازيتو بسبب نتائج الفريق السلبية في الدوري الليبي ، ليتسلم مساعده حمدي باطاو تدريب الفريق الذي قاده للتأهل لرباعي التتويج ولنهائي كأس ليبيا لكرة القدم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية