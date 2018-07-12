ريال مدريد يفقد مليون متابع على تويتر بعد رحيل كريستيانو رونالدو

تراجعت أعداد المشاركين في الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الإسباني بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف يوفنتوس الإيطالي لمدة 4 سنوات مقابل 100 مليون يورو، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد فقد نحو مليون متابع بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن عدد متابعي الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد باللغة الإسبانية على “تويتر” انخفض من 31.97 مليون متابع إلى 31.02 مليون، وذلك بعد الإعلان عن رحيل كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

وتحدثت الصحيفة أن رحيل كريستيانو رونالدو سيكون أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض شعبية ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، مثلما كان أحد أسباب زيادة أعداد متابعيه.

جدير بالذكر أن نادي يوفنتوس يعتزم تقديم كريستيانو رونالدو لجماهيره الاثنين المقبل في احتفال كبير سيقام بملعب “يوفنتوس أرينا”، بمدينة “تورينو” الإيطالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية