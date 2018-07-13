أهلي طرابلس يقاطع جميع أنشطة اتحاد الكرة

أعلنت إدارة نادي الأهلي طرابلس عزمها مقاطعة جميع أنشطة الاتحاد الليبي لكرة القدم، بسبب الإجراءات التي اتخذها في مباراته بنصف نهائي كأس ليبيا أمام فريق الاتحاد.

وأوضح النادي في بيان له شديد اللهجة نشره إدارته على صفحته الرسمية، أنها ستمنع عناصرها من الالتحاق بالمنتخبات الوطنية، داعيةً الجمعية العمومية إلى الانعقاد بشكلٍ عاجل.

وأضاف البيان أن النادي سيعمل على التصعيد بشأن إعادة مباراة نهائي كأس ليبيا أمام الاتحاد إلى المحكمة الرياضية الدولية، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن ملعب الزاوية التي نقلت إليه المباراة غير مخطط وهو مخالف للوائح وقوانين اللعبة.

يذكر أن مباراة نصف نهائي كأس ليبيا لكرة القدم جرى نقلها إلى من طرابلس إلى زوارة وأخيراً إلى الزاوية، قبل أن تعلن إدارة الأهلي طرابلس عن عدم رغبتها في الانسحاب عن المباراة.

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