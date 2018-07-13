في مشهد مونديالي مُكرر.. انجلترا تواجه بلجيكا

ستكون موقعة ملعب كريستوفسكي في سان بطرس بيرغ مثيرة لمُتابعيها رغم أنها مباراة لتحديد ثالث العالم، لكن القيمة الفنية للمنتخبين الانجليزي والبلجيكي ستجعل للمباراة نكهة خاصة.

وسيحاول رجال ساوث غيت الذين تذوقوا هزيمة موجعة أمام المنتخب الكرواتي ضبط الأوتار وإرضاء مُشجعيهم بتفوقهم على المنتخب البلجيكي بعد خسارة الإنجليز لقائهم الأول ضد بلجيكا في دور المجموعات.

وقال ساوت غيث أن على منتخبه ولاعبيه أن يعرفوا لماذا أخقوا قبل أن يتحدثو عن الإنجاز الذي وصلوا إليه إذ كانو يطمحون للإستمرار في التقدم نحو اللقب.

أما من الجهة المقابلة، فيبدو أن كتيبة مارتينيز المدججة بالنجوم ستدخل لقاء السبت تحت شعار واحد وهو الفوز ولا بديل سواه.

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