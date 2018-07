المتوسط:

شارك ليبيا في أول يوم للبطولة العربية للمواي تاي للبراعم والناشئين والأشبال المقامة في الأردن، حيث حصدت بعثة فريق زناتة 5 قلائد، 3 منها ذهبية.

وتوّج بها كلا من المنتصر بالله بلال في وزن 20 كيلو غرام، وعبد الرحمن الهرمة في وزن 34 كيلو غرام، وطه الفطيسي في وزن 20 كيلو غرام.

وتوّج أيضا أشبال ليبيا بفضيتين تحصل عليهما مالك حسين في وزن 40 كيلو غرام، ومحمد شلواح في وزن 38 كيلو غرام.

The post ليبيا تحصد الذهبية بالبطولة العربية لـ «المواي تاي» للبراعم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية