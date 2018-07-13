الفيفا عن حكم الفيديو: “وداعا لأهداف التسلل”

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” جياني إنفانتينو، بالنتائج التي حققها حكم الفيديو المُساعد الذي استُخدم في كأس العالم في روسيا، مُشيراً إلى أن الأهداف المسجلة من مواقف التسلل ستصبح من الماضي.

وحول المخاوف التي رافقت استخدام حكم الفيديو المُساعد للمرة الأولى بمونديال روسيا، قال إنفانتينو أن الأداء الجييد الذي قدمته التقنية بدّد كل تلك المخاوف.

وأضاف: “هذا تطور، هذا أفضل من الماضي. حكم الفيديو المساعد لن يغير كرة القدم، الأمر يتعلق بتطهير كرة القدم وجعلها أكثر صدقا وشفافية ومساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة. انتهت الأهداف التي تأتي من موقف تسلل، على الأقل في وجود حكم الفيديو المساعد”.

وتابع إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي، “لن تروا مجددا أي أهداف من موقف تسلل، الأمر انتهى لأنك إما تكون متسللا أو غير متسلل”.

وعن تنظيم البطولة قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: “لمدة عامين كنت أقول إنها ستكون أفضل كأس عالم على الاطلاق، واليوم أستطيع أن أقول ذلك بمزيد من الاقتناع”.

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