لجنة المسابقات تعلن موعد نهائي كأس ليبيا

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، يوم الاثنين المقبل موعدا لمباراة نهائي كأس ليبيا لكرة القدم بين فريقي الاتحاد والهلال.

وأكد رئيس لجنة تنظيم المسابقات يونس الكزه، أن المباراة ستقام على أرضية ملعب الخمس عند تمام الرابعة والنصف عصرا، بإدارة المراقب عادل سويسي وبدون حضور الجمهور.

وأوضح اتحاد اللعبة أن المباراة في حال انتهاء زمنها الأصلي بالتعادل ستستمر إلى أشواط إضافية بدلا من اللجوء لركلات الترجيح مباشرة.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم ينتظر نتيجة مباراة الاتحاد مع الأهلي طرابلس لتحديد الطرف الثاني من النهائي وذلك بعد تأهل الهلال أمام الخمس.

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