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استدعاء 33 لاعبا لمعسكر فرسان المتوسط الخارجي

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم قائمة اللاعبين المستدعاة للدخول في معسكر خارجي للمنتخب، بداية من 15 من الشهر الجاري وحتى 31 منه، بقيادة المدرب الجزائري عادل العمروش.

وضمت القائمة 33 لاعبا من أغلب الأندية المحلية، من بينهم 6 لاعبين من نادي الاتحاد، و5 لاعبين من نادي المدينة، و4 لاعبين من نادي النصر المتوج بلقب الدوري الممتاز، و3 لاعبين من نادي الأهلي بطرابلس.

وسيقود المدرب الجزائري عادل العمروش المنتخب الوطني الأول في هذا المعسكر لأول مرة بعد استلام مهامه كمدرب لفرسان المتوسط الفترة الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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