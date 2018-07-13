استدعاء 33 لاعبا لمعسكر فرسان المتوسط الخارجي

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم قائمة اللاعبين المستدعاة للدخول في معسكر خارجي للمنتخب، بداية من 15 من الشهر الجاري وحتى 31 منه، بقيادة المدرب الجزائري عادل العمروش.

وضمت القائمة 33 لاعبا من أغلب الأندية المحلية، من بينهم 6 لاعبين من نادي الاتحاد، و5 لاعبين من نادي المدينة، و4 لاعبين من نادي النصر المتوج بلقب الدوري الممتاز، و3 لاعبين من نادي الأهلي بطرابلس.

وسيقود المدرب الجزائري عادل العمروش المنتخب الوطني الأول في هذا المعسكر لأول مرة بعد استلام مهامه كمدرب لفرسان المتوسط الفترة الماضية.

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