المتوسط:

أعلن تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، عن انتقال التونسى فرجانى ساسى إلى نادى الزمالك مع استمرار طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض بقلعة ميت عقبة، وانتقال أحمد الشناوى ومصطفى فتحى إلى نادى بيراميدز.

ونشر تركى آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك خلال الإعلان عن الصفقات.

The post نجم منتخب تونس ينضم للزمالك المصرى والشناوى فى بيراميدز appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية