يوفنتوس يجمع نصف تكلفة صفقة رونالدو من بيع قميصه فى 24 ساعة

نجح نادى يوفنتوس الإيطالى فى جمع نصف تكلفه صفقة حصوله على خدمات النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو من ريال مدريد، بعد بيع أكثر من 500 ألف قميص للدون فى أول أيام طرحه بمتاجر النادى.

قالت صحيفة “آس” الإنجليزية إنه تم بيع 520 ألف قميص للنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى أول أيام طرحه بمتاجر النادى، إذ تم حجز 500 ألف قميص عبر الإنترنت، بجانب بيع 20 ألف فى متاجر يوفنتوس المختلفة.

أضافت الصحيفة أن يوفنتوس من اليوم الأول بمقدوره حصد 54 مليون يورو من بيع قميص رونالدو، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار أن قميص اليوفى يباع بقيمة 104 يورو، وهو ما يعادل نصف قيمة صفقة انتقاله من ريال مدريد إذ انضم مقابل 105 ملايين يورو، وسوف يوقع معه عقدا يمتد حتى عام 2022، ويحصل على راتب سنوى يقدر بـ30 مليون يورو كثالث أعلى راتب فى العالم بعد ميسي بقيمة 40 مليون ونيمار 36 مليون.

