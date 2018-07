الأسطورة الإنجليزية يطالب بعدم عدم إقامة مونديال 2022 فى قطر

المتوسط:

هاجم أسطورة الكرة الإنجليزية السابق، جارى لينيكر، الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” بسبب قرار إقامة مونديال 2022 المقبل فى فصل الشتاء.

ويرى لينيكر أنه من الأفضل الانتظار 8 سنوات وعدم إقامة البطولة فى قطر طالما ستقام فى الشتاء، على أن تلعب النسخة المقبلة 2026 التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية مع المكسيك وكندا.

وكتب لينيكر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “ستقام بطولة كأس العالم 2022 ما بين الفترة 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر”.

أضاف: “كانت بطولة كأس العالم دائما مشهدا مرموقا خلال فترة الصيف الحالية من كرة القدم، من الخجل أنه علينا الانتظار 8 سنوات”.

