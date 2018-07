المتوسط:

وضعت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، ضمن 7 مرشحين للظفر بجائزة الكرة الذهبية 2018، والتى تمنح لأفضل لاعب فى العالم.

وذكرت الصحيفة أنه بالرغم من عدم تتويج محمد صلاح بأى ألقاب هذا العام بعد خسارة دورى الأبطال مؤخرا أمام ريال مدريد، إلا أن النجم المصرى قدم موسما كبيرا مع الريدز حطم خلاله العديد من الأرقام القياسية وفاز بالعديد من الجوائز الفردية.

ونجح محمد صلاح فى الفوز بجائزة أفضل لاعب بالدورى الإنجليزى الذى يعد أفضل دوريات العالم، إلى جانب فوزه بالحذاء الذهبى لهداف البريميرليج برصيد 32 هدفا، وحطم رقما قياسيا فريدا كأكثر لاعب فى تاريخ البطولة يسجل أهدافا فى موسم واحد.

أما بقية المرشحين على الجائزة فجاءوا كالتالى ..

لوكا مودريتش (كرواتيا- ريال مدريد) ، كريستيانو رونالدو (البرتغال- ريال مدريد سابقا يوفنتوس حاليا)، كيفن دى بروين (بلجيكا- مانشستر سيتى)، ليونيل ميسي (الأرجنتين- برشلونة)، كيليان مبابى (فرنسا- باريس سان جيرمان)، نيمار داسيلفا (البرازيل- باريس سان جيرمان).

The post ميرو الإنجليزية: صلاح ضمن 7 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية