بيان رسمي من ريال مدريد حول انتقال نيمار لصفوف الملكى

علق نادي ريال مدريد الإسباني، رسميا على تداول أنباء حول رغبة النادي الملكي في التعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور، من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة 13 يوليو/تموز: “بالنظر إلى المعلومات التي تربط النادي بلاعب فريق باريس سان جيرمان، نيمار جونيور، يريد ريال مدريد توضيح أنه لم يخطط لتقديم أي عرض للاعب”.

وأضاف النادي الملكي: “العلاقة بين الناديين مميزة، وهو ما يعني أن ريال مدريد إذا كان يفكر خلال وقت ما في التعاقد مع لاعب من باريس سان جيرمان، فإن أول شيء سيفعله هو الذهاب إلى ناديه”.

