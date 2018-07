المتوسط- عبدالله عسكر

افتتح المقدم وهبي أنور الرخ، عميد بلدية المرج، اليوم السبت، بطولة ليبيا لكرة الطائرة تحت سن 14 سنة، في صالة أحمد موسي الحاسي للألعاب الرياضية بالبلدية.

ويشارك في البطولة فرق «المروج – النصر- السويحلي- الهدي الخمس – الأهلي طرابلس»، فيما غاب فريق الجزيرة زوارة.

وافتتح الاحتفال بعرض للفرق المشاركة والكشافة وروضة رياض السنافر، ثم أعطيت الكلمات لكل من عميد بلدية المرج ألقاها وكيل ديوان البلدية عبدالوهاب العيش، ثم كلمة الاتحاد العام لكرة الطائرة نوري دوه ثم كلمة مكتب الشباب والرياضة المرج ونيس القطعة، ثم أخيراً كلمة رابطة مشجعي نادي المروج موسي العسبلي.

وأنطلقت أولى مباريات البطولة حيث فاز فريق السويحلي على فريق الهدي الخمس، وفاز فريق النصر على فريق المروج وسوف تستمر البطولة لمدة خمسة أيام.

The post انطلاق بطولة ليبيا لكرة الطائرة تحت سن 14 سنة بـ«المرج» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية