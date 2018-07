لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم ترفض طعن ” الأهلي طرابلس”

المتوسط:

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الليبي لكرة القدم رفضها لطعن نادي أهلي طرابلس حول إعادة مباراته مع نادي الاتحاد ضمن نصف نهائي كأس ليبيا.

وقالت لجنة الاستئناف في القرار رقم 32 لسنة 2018 ، ” إنها قررت قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار لجنة المسابقات العامة رقم 190 بالاتحاد الليبي لكرة القدم بهذا الخصوص”.

يذكر إن مباراة نهائي كأس ليبيا بين الاتحاد والهلال بملعب الخُمس بدون حضور الجمهور يوم الاثنين في تمام الساعة الرابعة والنصف.

