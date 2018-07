المتوسط:

أكدت صحيفة “آس” الإسبانية أن 4 لاعبين في النادي الملكي قد يستفيدون من مغادرة رونالدو، مضيفة أن “أولهم اللاعب الويلزي غاريث بيل الذي يواجه فرصة ذهبية ليثبت نفسه في هجوم الريال، خصوصا في تنفيذ الركلات الترجيحية والضربات الحرة”.

كما وصفت الصحيفة اللاعب ماركو أسينسيو بـ”أفضل بديل لرونالدو”، موضحة أن اللاعب خاض الموسم الماضي 53 مبارة في كل البطولات، حيث كان زيدان “يهتم به كثيرا”.

إيسكو يظل هو الآخر أحد المستفدين الكبار من رحيل “الدون”، على اعتبار أن اللاعب الإسباني أثبت لزيدان خلال الموسمين الماضيين أنه يستحق فرصته داخل الفريق، وأنه قد يعوض رونالدو في “بي بي سي”، مع كل من كريم بنزيمة وبيل.

آخر لاعب في قائمة صحيفة “آس”، هو لوكاس فاسكيز، الذي لم يستفد كثيرا من الفرص، التي منحه إياها زيدان السنة الماضية، ومع مغادرة هذا الأخير قد يبدأ اللاعب الموسم المقبل بشكل قوي.

The post رحيل رونالدو يمنح فرصة هائلة لمهاجمي ريال مدريد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية