ريال مدريد ينفي أنباء التعاقد مع نيمار

نفى ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الجمعة، التقارير التي تشير إلى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جرمان.

وتلك هي المرة الثانية التي يرد فيها النادي رسميًا على الشائعات التي تربطه بالمهاجم البرازيلي، بعد بيان سابق في 2 يوليو.

وردا على تقارير تحدثت عن عرض بقيمة 310 ملايين يورو للاعب، قال النادي: “في مواجهة التقارير المستمرة التي تتحدث عن انتقال نيمار من نادي باريس سان جيرمان إلى نادينا، يرغب ريال مدريد في التوضيح أن النادي لا ينوي تقديم أي عرض للاعب”.

وأضاف: “يتمتع الناديان بعلاقة ممتازة، وعلى هذا النحو ، إذا كان ريال مدريد في أي مرحلة للنظر في تأمين خدمات اللاعب ، فإنه سيتحدث مع النادي أولا”.

