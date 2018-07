تشيلسي يعلن ضم الإيطالي جورجينيو رسميا

المتوسط:

كشف نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، عن تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو من نابولي.

وقال النادي اللندني في بيان نشره عبر موقعه، إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما انضم لـ”البلوز”، بعقد يمتد لخمس سنوات، وسيحمل الرقم 5.

ولم يكشف تشيلسي أي تفاصيل مادية عن الصفقة، ولكن تقارير إعلامية إنجليزية قدرتها في 57 مليون يورو.

يذكر أن جورجينيو انضم لنابولي عام 2014 قادما من هيلاس فيرونا، وخاض مع فريق الجنوبي الإيطالي 160 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف.

