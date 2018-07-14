اللجنة المرافقة للبعثة الليبية المشاركة في الألعاب الأفريقية تصل الجزائر

الجزائر-العنوان

وصلت اليوم السبت إلى الجزائر اللجنة المكلفة من اللجنة الأولمبية الليبية المرافقة لبعثة ليبيا المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب في نسختها الثالثة التي تستضيفها العاصمة الجزائرية.

وبحسب المكتب الإعلامي ضم وفد اللجنة المرافقة للبعثة الليبية رئيس الوفد أحمد حسنين والإداري العام للبعثة صلاح مهنا ونائب رئيس الوفد للشؤون الفنية وليد مبارك وإداري البعثة حسين بوعرقوب.

وستشارك اللجنة الأولمبية الليبية في البطولة التي ستحتضنها الجزائر في الفترة من 18 إلى 28 من شهر يوليو الجاري بأربع عشرة لعبة، بعد تعذر مشاركة اتحادي ألعاب القوى والملاكمة لأسباب فنية متعلقة بهما، وتراجع كل من اتحاد كرة القدم واتحاد الجودو عن المشاركة لأسبابهم الخاصة، وذلك في خطابين رسميين موجهين إلى اللجنة الأولمبية الليبية.

يشار إلى أن لاعبي الاتحاد الليبي للمبارزة كانوا قد وصلوا أمس الجمعة برفقة مدربهم.



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