ليبيا تُشارك في التجمع العالمي لنجوم السلة بإيطاليا

شهد التجمع العالمي لكرة السلة للفئات السنية الصغرى الذي أقيم بالعاصمة الإيطالية روما مشاركة اللاعب الليبي الناشئ عبدالمهيمن جلال.

وجاءت المشاركة الليبية بشكل شرفي بعد أن وقعت جمعية أصدقاء كرة السلة اتفاقية مع شركة “إزدل” الإيطالية بهذا الخصوص.

وتعهدت اللجنة المنظمة لهذا الحدث بأن تكون مشاركة ليبيا خلال العام القادم بصفة رسمية بعد أن استوفت الشروط المطلوبة للانتساب لهذا التجمع.

ويُشار إلى أن التجمع السنوي يحظى بمشاركة العديد من اللاعبين الناشئين بمختلف أنحاء العالم.

