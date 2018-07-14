المتوسط:

تقدم المنتخب البلجيكى على نظيره الإنجليزى، بهدفين نظيفين، فى المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب “كريستوفسكى” بمدينة سان بطرسبرج، فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة فى روسيا.

أحرز توماس منير هدف البلجيك الأول في الدقيقة 4 وعزز زميله النجم إدين هازارد الفوز بهدف ثاني في الدقيقة 82.

وحقق المنتخب البلجيكى رقمًا مميزًا بعدما سجل في المونديال عن طريق 10 لاعبين مختلفين ليعادل رقمى فرنسا في كأس العالم 1982 وإيطاليا في مونديال 2006.

وفشل منتخب بلجيكا فى التأهل للنهائى بعدما خسر أمام فرنسا بهدف دون مقابل، بينما تذوق منتخب إنجلترا مرارة الهزيمة أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدور نصف النهائى ببطولة كأس العالم.

وتعد هذه المواجهة الثانية التى تجمع بين منتخبى بلجيكا وإنجلترا فى النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم، بعدما سبق أن التقيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة السابعة، وتمكن “الشياطين الحمر” من تحقيق الفوز بهدف دون مقابل.

The post المونديال لحظة بلحظة | بلجيكا تقترب من لقب “ثالث المونديال” بهدفين في انجلترا appeared first on صحيفة المتوسط.

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