بلجيكا تقتنص المركز الثالث بمونديال روسيا من “الأسود الثلاثة”

احتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث بفوزه على نظيره الإنجليزي، فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة فى روسيا، كما فاز بجائزة مالية قدرها 24 مليون دولار، بفارق مليوني دولار عن المنتخب الإنجليزي الرابع.

واستطاع البلجيك الفوز على الانجليز بهدفين نظيفين، فى المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “كريستوفسكى” بمدينة سان بطرسبرج

أحرز توماس منير هدف البلجيك الأول في الدقيقة 4 وعزز زميله النجم إدين هازارد الفوز بهدف ثاني في الدقيقة 82.

وحقق المنتخب البلجيكى رقمًا مميزًا بعدما سجل في المونديال عن طريق 10 لاعبين مختلفين ليعادل رقمى فرنسا في كأس العالم 1982 وإيطاليا في مونديال 2006.

وفشل منتخب بلجيكا فى التأهل للنهائى بعدما خسر أمام فرنسا بهدف دون مقابل، بينما تذوق منتخب إنجلترا مرارة الهزيمة أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدور نصف النهائى ببطولة كأس العالم.

وتعد هذه المواجهة الثانية التى تجمع بين منتخبى بلجيكا وإنجلترا فى النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم، بعدما سبق أن التقيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة السابعة، وتمكن “الشياطين الحمر” من تحقيق الفوز بهدف دون مقابل.

