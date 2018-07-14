مونديال 2018: بلجيكا في المركز الثالث بفوزها على إنجلترا

موسكو-العنوان

أحرز المنتخب البلجيكي لكرة القدم المركز الثالث في كأس العالم في روسيا، بفوزه على نظيره الانجليزي 2-صفر اليوم السبت في سان بطرسبورغ.

وسجل توما مونييه (4) وإدين هازار (82) هدفي بلجيكا التي حققت أفضل مركز لها في تاريخ مشاركاتها بالمونديال بعدما كانت حلت رابعة عام 1986 بخسارتها أمام فرنسا التي أطاحت بها من دور الاربعة للنسخة الحالية. فيما حلت انجلترا، بطلة 1966، رابعة للمرة الثانية بعد عام 1990 عندما خسرت أمام ايطاليا المضيفة.

وتقام المباراة النهائية للمونديال الروسي غدا الأحد على ملعب لوجنيكي في موسكو، بين فرنسا الساعية للقب ثان في تاريخها (بعد عام 1998) وكرواتيا الطامحة الى باكورة ألقابها العالمية.

وجدد المنتخب البلجيكي فوزه على انجلترا بعدما كان تغلب عليها 1-صفر في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة السابعة، في مباراة خاضها بتشكيلتين رديفتين بعدما كانا ضامنين تأهلهما الى الدور الثاني.

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