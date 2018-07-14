 كيربر تهزم سيرينا وليامس وتحرز لقب ويمبلدون

لندن-العنوان

حرمت الألمانية انجيليك كيربر منافستها الأمريكية سيرينا وليامس من إحراز لقبها الثامن في بطولة ويمبلدون الانجليزية لكرة المضرب، ومعادلة الرقم القياسي لألقاب الغراند سلام، بفوزها عليها اليوم السبت في المباراة النهائية.

وفازت كيربر على سيرينا 6-3 و6-3 لتحرز لقبها الأول في البطولة الانجليزية، والثالث في البطولات الأربع الكبرى بعد أن توجت في ملبورن الاسترالية وفلاشينغ ميدوز الأمريكية عام 2016.

وباتت كيربر (30 عاما) أول ألمانية تحرز لقب ويمبلدون منذ أن حققت ذلك غراف في 1996.

وكان النهائي بين اللاعبتين إعادة لنهائي البطولة الانجليزية عام 2016 حين توجت الأمريكية باللقب.

وشاركت سيرينا (36 عاما)، التي كانت تخوض النهائي العاشر لها في ويمبلدون، في البطولة بعد 10 أشهر على وضعها مولودتها الاولى.

وكانت سيرينا تخوض نهائي احدى بطولات الغراند سلام للمرة الثلاثين في مسيرتها الزاخرة بـ 23 لقبا احرزتها جميعها في حقبة تطبيق نظام الاحتراف، وكانت تحاول معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الاسترالية مارغريت كورت التي يعود بعض القابها لى ما قبل البدء بتطبيق هذا النظام عام 1968.

وبات نهائي ويمبلدون 2018 الثالث ضمن البطولات الكبرى الذي تخسره سيرينا منذ 2012، وكان الأول أمام كيربر بالذات عام 2016 في استراليا، والثاني امام الاسبانية غاربيني موغوروتسا في فرنسا 2016.

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