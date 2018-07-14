بلجيكا ترتدي البرونز لأول مرة

لأول مرة في تاريخها، تُتوج بلجيكا بالميدالية البرونزية، بعد فوزها على انجلترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال روسيا.

لم ينتظر المنتخب البلجيكي كثيرا وأصر على حسم الأمور منذ بداية اللقاء، وتحقق له ذلك إثر هجمة سريعة مرّر خلالها المهاجم روميلو لوكاكو كرة عرضية إلى ناصر الشاذلي، الذي أرسلها أمام المرمى إلى مونييه ليضعها من لمسة واحدة في الشباك.

زار الإنجليز بعد الهدف مرمى كوارتوا في أكثر من مناسبة ولكن الخطورة كانت غائبة، إلا في القليل من الفرص التي كانت حاضرة لولا تألق الحارس ، لتستمر المباراة على هذا النحو.

استمرت الفرص الضائعة هنا وهناك إلى أن حلت الدقيقة 82 ومن هجمة مرتدة مرّر على إثرها دي بروين، الكرة إلى هازارد الذي تخلّص من فيل جونز، ووضع الكرة بثقة، داخل الشباك.

لتحقق بلجيكا أفضل انجاز لها طيلة تاريخها في كأس العالم وتعمق أحزان الإنجليز أكثر وأكثر وتقتنص برونزية المونديال.

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