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دجوكوفيتش يقصي الماتادور ويبلغ نهائي ويمبلدون

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب الصربي نوفاك دجوكوفيتش على نظيره الإسباني رافاييل نادال بعد استئناف مباراتهم الماراثونية ليبلغ نهائي بطولة ويمبلدون للتنس ثالث البطولات الأربع الكبرى والتي انطلقت مساء الجمعة.

وأنهى دجوكوفيتش المواجهة أمام صاحب التصنيف الأول عالمياً رافائيل نادال بفصليها بين الجمعة والسبت بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع 6-4 و3-6 و7-6 و3-6 و10-8

وسيواجه الصربي مواجهة ضد الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، المتأهل من لقائه مع الأميركي جون إيسنر.

وتوج اللاعب الشاب 3 مرات سابقة في لندن، بينما يخوض هذا النهائي لأول مرة منذ 2016، حيث غاب منذ تلك السنة عن البطولات الأربع الكبرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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