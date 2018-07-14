كيربر تحصد ويمبلدون لأول مرة

توجت الألمانية آنجيليك كيربر بلقب بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى لأول مرة في تاريخها عقب تجاوزها الأميركية سيرينا وليامز في المشهد الختامي .

وحسمت كيربر المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 في المجموعتين لتحرم الألمانية منافستها الأمريكية من إحراز لقبها الثامن في ويمبلدون ومعادلة الرقم القياسي لبطولات الغراند سلام.

وأحرزت كيربر بهذا الفوز لقبها الأول في البطولة والثالث في البطولات الأربع الكبرى ولتكون أول ألمانية تتوج باللقب منذ عام 1996 والتي توجت به حينها اللاعبة المخضرمة شتيفي غراف .

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