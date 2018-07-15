الفيفا يكشف هوية الفائزين بجوائز الأفضل اليوم

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيكشف اليوم، عن هوية اللاعبين الفائزين بجوائز النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي وحتى 15 يوليو الجاري.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الفردية ومن المتوقع أن يسيطر عليها نجوم المباراة النهائية بعدما قدم الفرنسيون والكروات أداء مذهلا في الطريق إلى النهائي، وسيكون هاري كين مهاجم إنجلترا الاستثناء الوحيد كونه الأقرب لجائزة الحذاء الذهبي كهداف للمونديال، وأبرز المنافسين على أفضل لاعب في بطولة كأس العالم الرباعي لوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا، ونجوم فرنسا كيليان مبابى وبول بوجبا وجريزمان بجانب إيدين هازارد نجم منتخب بلجيكا وهاري كين قائد منتخب إنجلترا، بعدما لعبوا دورا كبيرا في وصول منتخبات بلادهم للمربع الذهبي.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تشكيل لجنة تضم الهولندي ماركو فان باستن، بجانب البرازيلي كارلوس ألبيرتو بريرا، والصربي بورا ميلوتينوفيتش، والنيجيري إيمانويل أمونيكى، والاسكتلندي أندى روكسبورج، لاختيار اللاعبين الفائزين بجوائز أفضل لاعب، والقفاز الذهبي التي تمنح لأفضل حارس مرمى، واللعب النظيف للفريق الذي يتمتع بأفضل سجل تأديبي في البطولة.

كما سيتم منح جائزة “الحذاء الذهبي” لأفضل هداف في البطولة، وفى حال تساوى لاعبين وأكثر في عدد الأهداف المسجلة سيتم اللجوء لصناعة الأهداف من أجل اختيار الفائز بتلك الجائزة.

وليس شرطا أن تذهب جائزة أفضل لاعب في البطولة للاعب متواجد بالمنتخب الفائز بلقب كأس العالم، بعدما سبق أن توج ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين بجائزة أفضل لاعب في مونديال 2014 الذي توج بلقبه منتخب ألمانيا، كما حصل دييجو فورلان لاعب أوروجواي على جائزة أفضل لاعب في مونديال 2010 على الرغم أن منتخب إسبانيا هو من توج باللقب في ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن روماريو نجم منتخب البرازيل المعتزل هو آخر لاعب نجح في الجمع بين جائزة أفضل لاعب وكذلك الفوز بكأس البطولة، وذلك في مونديال 1994 الذي أقيم بالولايات المتحدة.

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