101 مليون يورو قيمة فسخ عقود مدربي تشيلسي في عهد إبراموفيتش

أعلن تشيلسي الانجليزي إقالة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتى، قبل أن ينتهي عقده بموسم كامل، من أجل التعاقد مع ماوريسيو ساري مدرب نابولي الإيطالي السابق، بعد أن فشل كونتى في تحقيق لقب البريميرليج ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

وخسر تشيلسى قيمة راتب المدرب الإيطالي خلال موسم كامل كتعويض عن فسخ عقده مبكرا، ولكن لم تكن تلك المرة الأولى التي يخسر فيها البلوز الملايين من اجل تغيير المدرب، حيث اشتهر رومان ابراموفيتش مالك الفريق بتدخله في اختيار المدرب، وإصراره على تغييره فور الإخفاق الأول له، ويظهر ذلك بشدة في تغيير 8 مدربين للبلوز خلال الـ 18 عاما الماضية، بينهم أيضا البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تم إقالته مرتين خلال تلك الفترة.

ويتسبب ذلك في خسارة تشيلسى الملايين من الأموال، ويرصد التقرير التالي 101 مليون يورو خسرها البلوز لفسخ عقود مدربيه خلال الـ 18 عاما الماضية في عهد إبراموفيتش..

6.8 مليون يورو لفسخ عقد الإيطالي كلاوديو رانييرى عام 2004..

20.4 مليون يورو لفسخ عقد البرتغالي جوزيه مورينيو عام 2007.

6.2 مليون يورو لفسخ عقد الاسرائيلى افرام جرانت عام 2008..

14.3 مليون يورو لفسخ عقد البرازيلي لويس فيليب سكولارى عام 2008.

6.8 مليون يورو لفسخ عقد الإيطالي كارلو أنشيلوتى عام 2011.

13.6 مليون يورو لإقالة البرتغالي أندريه فيلاس بواس عام 2012.

12.1 مليون يورو لفسخ عقد الإيطالي روبيرتو دى ماتيو عام 2012.

10.8 مليون يورو لفسخ عقد البرتغالي جوزيه مورينيو عام 2015.

10.2 مليون يورو لفسخ عقد الإيطالي أنطونيو كونتى عام 2018.

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