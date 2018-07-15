ميسي يطالب سامباولى بإبعاد بعض اللاعبين عن منتخب الأرجنتين

طلب النجم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني من المدرب خورخى سامباولى استبعاد اثنين من اللاعبين من قائمة التانجو، بعد المشاركة الفقيرة في نهائيات كأس العالم روسيا.

ذكرت صحيفة “ميرور” الانجليزية، أن ليونيل ميسي، الذي عرف عنه تأثيره القوى في اختيارات مدرب المنتخب الأرجنتيني خلال السنوات الماضية، طلب من خورخى سامباولى استبعاد اثنين من اللاعبين من قائمة التانجو، لكونه يرى مستواهما لا يتناسب مع الفريق.

ومن المتوقع ألا يشارك النجم ليونيل ميسي في كأس العالم عام 2022 ، بالرغم من كونه لم يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد، حيث سيكون عمره حينها 35.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الثنائي هما فيديريكو فازيو وجيوفانى لو سيلسو ، اللذان فشلا في إقناع ليونيل ميسي بمستواهما خلال بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد ودع منافسات كأس العالم المقامة حاليا في روسيا، بعد هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة من منتخب فرنسا، في مباراة دور الـ 16.

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