المتوسط:

أكدت مصادر إعلامية في فرنسا، أن قائد كرواتيا، لوكا مودريتش، يواجه حكما بالسجن يصل إلى خمس سنوات، في سبتمبر المقبل، جراء تورطه المحتمل في قضية فساد كروية.

وبحسب ما نقلت “فرانس أنفو” فإن مودريتش الذي بات واحدا من أفضل لاعبي الكرة في العالم في مونديال روسيا تربطه علاقة بمسؤول كروي أدين في قضية فساد بكرواتيا.

ودان القضاء الكرواتي الرئيس السابق لنادي دينامو زغرب، زدرافكو ماميك، على خلفية تأسيسه شبكة فساد، وتقاسمه مبالغ الانتقالات مع اللاعبين.

ومن المرجح أن يكون مودريتش قد وقع في بداية مساره الكروي اتفاقا يسمح للمسؤول “الفاسد” بنيل حصة من 21 مليون دولار منحها نادي توتنهام الإنجليزي، حتى يستفيد من خدمات اللاعب الكرواتي سنة 2008.

واعترف مودريتش في 2015 بأنه حول عدة ملايين من الدولارات لرئيسه السابق، لكن في 2017 تراجع عن تأكيده، وقال إنه لا يعرف شيئا في الموضوع، وهو ما حوله وقتئذ إلى موضوع للسخرية في كرواتيا.

The post الحكم بالسجن ينتظر مودريتش بعد تألقه بالمونديال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية