بعثة الهلال تغادر بنغازي استعدادا للنهائي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال صباح اليوم مدينة بنغازي استعدادا لخوض مُنافسات نهائي كأس ليبيا التي تنطلق غداً الاثنين.

وسيُقابل الهلال نظيره الاتحاد على أرضية ملعب مدينة الخمس، ضمن منافسات نهائي كأس ليبيا الذي تم تحديده منذ أيام فقط بعد أن هددت إداراة الهيلاهوب بالانسحاب في حال عدم تحديد موعد النهائي خاصة وأن الهلال ضمن التأهل على حساب الخمس منذ أكثر من شهر ولكن أحداث مباراة النصف النهائي بين الأهلي والاتحاد أدت إلى تأجيل موعد النهائي.

وسيسعي رفاق علي الشريف من خلال هذا اللقاء إلى تجاوز عقبة النسخة الماضية والتتويج بلقب الكأس على حساب الاتحاد الذي سيحاول بكل قوته التتويج باللقب بغية العودة لمنصات التتويج من جديد وحجز مكان في كأس الكنفدرالية الإفريقية.

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