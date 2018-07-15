حكم ارجنتيني يقود البداية والنهاية في كأس العالم 2018

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم وللمرة الثانية في تاريخ كأس العالم FIFA تعيين الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا لقيادة مباراة الافتتاح والنهائية في روسيا 2018.

وقال الاتحاد الدولي على صفحته الرسمية إن تعيين حكم لإدارة المباراة الافتتاحية والختامية للمرة الأولى في المرة الاولى كان أيضا للأرجنتين للحكم راسيو اليزوندو بمونديال المانيا 2006.

ويبلغ حكم مباراة فرنسا وكرواتيا البالغ من العمر 43 عامًا ومساعداه هيرنان مايدانا وخوان بابلو بيلاتي.

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