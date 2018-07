المتوسط

اتفقت إدارة نادي الأهلي طرابلس مع مدرب نادي الزمالك السابق إيهاب جلال لتدريب الفريق الأول في الموسم المقبل.

وتولى المدرب المصري إيهاب جلال تدريب العديد من الأندية المصرية الإسماعيلي والمصري وكهرباء الإسماعيلية وكفر الشيخ وتليفونات بني سويف ومصر المقاصة وانبي، وفي موسم 2018 الزمالك لكن تم إقالته بعد سلسلة من النتائج السيئة مع الفريق وخروج مبكر من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

The post ايهاب جلال يقود ” الأهلي طرابلس” بعد إقالته من تدريب الزمالك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية