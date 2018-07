المتوسط:

يلتقي فريق الاتحاد مع نظيره الهلال في نهائي كأس ليبيا لكرة القدم، غد الاثنين.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الخمس في تمام الساعة الرابعة والنصف.

يذكر إن مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد شهدت اعتراضات من قبل الأهلي على إلغائها.

The post الاتحاد يواجه الهلال في نهائي كأس ليبيا غدا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية