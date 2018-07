المتوسط: مي الملاح

انطلقت الآن المباراة النهائية لكأس العالم 2018، بين منتخبي فرنسا وكرواتيا على ملعب لوجينكي في العاصمة الروسية “موسكو”.

وقال كيليان مبابى نجم منتخب الديوك فى تصريحات لوسائل الإعلام الفرنسية اليوم، “اليوم سنواجه كرواتيا فى نهائى كأس العالم، إنها المباراة الأهم فى مسيرتى الرياضية”.

من جانبه أكد بول بوجبا، لاعب وسط منتخب فرنسا ونادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، أنه سيبذل قصارى جهده برفقة زملائه من أجل إسعاد الشعب الفرنسى بالحصول على كأس العالم.

وصعد منتخب فرنسا إلى نهائى كأس العالم بعدما تغلب على بلجيكا بهدف دون مقابل سجله صامويل أومتيتى من ضربة رأسية متقنة، بينما فازت كرواتيا على انجلترا بهدفين مقابل هدف واحد بعدما تم اللجوء للوقت الإضافى ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

أما منتخب كرواتيا فيخوض نهائى كأس العالم للمرة الأولى فى تاريخه، علماً بأن أفضل إنجازاته هو احتلال المركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية فى نسخة 1998 بفرنسا، علماً بأن كرواتيا خسرت أمام فرنسا فى نصف نهائى مونديال 1998 بنتيجة 1 – 2.

The post انطلاق نهائي مونديال روسيا بين “الوحش الكرواتي” و “الديوك الفرنسية” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية