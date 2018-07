“الديوك الفرنسية” تتقدم بهدفين على كرواتيا في مباراة مثيرة

المتوسط: مي الملاح

تقدم المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية لكأس العالم 2018، على ملعب لوجينكي في العاصمة الروسية “موسكو”.

وجاء الهدف الفرنسي الأول عن طريق خطأ اللاعب الكرواتي ماريو ماندجوكيتش بهدف في مرماه في الدقيقة 18، فيما أحرز إيفان بيريسيتش هدف التعادل في الدقيقة 28، حتى استطاع أنطوان جريزمان التقدم للديوك من ضربة جزاء في الدقيقة 38.

وصعد منتخب فرنسا إلى نهائى كأس العالم بعدما تغلب على بلجيكا بهدف دون مقابل سجله صامويل أومتيتى من ضربة رأسية متقنة، بينما فازت كرواتيا على انجلترا بهدفين مقابل هدف واحد بعدما تم اللجوء للوقت الإضافى ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

